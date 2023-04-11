«النقل»: تطوير عربات القطار الإسباني وتشغيلها تباعا قبل عيد الفطر

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل تطوير وتأهيل وتحديث عربات القطارات المختلفة مثل القطارات الإسبانية وقطارات تحيا مصر، حيث يتم تغيير وتجديد دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف، إضافة إلى دهان العربة الإسباني من الخارج بشكل مميز.

وأضاف التقرير أنّ خطة تطوير القطار الإسباني تشمل تطوير وإعادة تأهيل وتحديث 10 قطارات إسباني حيث يتكون كل قطار من «عربة بوفيه - 4 عربة درجة أولى و6 عربات درجة ثانية»، مؤكدا أنّ هناك توجيهات بأن تكون التشطيبات على أعلى مستوى، وإعادة تشغيل أول قطار إسباني جرى الانتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل قبل عيد الفطر المبارك، على أن يتوالى تأهيل باقي القطارات الإسباني تباعا طبقا لخطة التشغيل».

ونوه التقرير بأنّه يجري أعمال رفع كفاءة عدد من عربات تحيا مصر «عربات درجة ثالثة عادية» حيث تم نهو رفع كفاءة 120 عربة حتى الآن من إجمالي 175 عربة، جار رفع كفاءتها بورش كوم أبوراضي، مؤكدا أنّ إعادة التأهيل والتطوير والتحديث الكامل لكل قطار إسباني، يهدف إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأشار التقرير إلى الأهمية الكبيرة لورش كوم أبو راضي باعتبارها عصب التأمين الفني للعربات، خاصة مع الاهتمام الكبير من وزارة النقل بتطوير الورش وزيادة إنتاجيتها والاستغلال الأمثل لجميع مواردها وقطع الغيار الموجودة بها، مؤكدا ضرورة أن تكون القطارات التي يعاد تأهيلها وتطويرها على أعلى مستوى.