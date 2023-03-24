«شعبة الخضار»: استقرار أسعار الخضروات بالأسواق في ثاني أيام رمضان

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الخضروات بأنواعها المختلفة، تشهد استقرارا في الأسعار، فضلا عن تراجع أسعار بعض الأنواع، وذلك في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك.

انخفاض أسعار الخضروات الفترة المقبلة

أضاف «النجيب» في تصريحات لـ «الوطن»، أن الأسواق المصرية متوفر بها كل أنواع الخضروات، وقد يختلف السعر من منطقة إلى أخرى، متوقعا انخفاض الأسعار الفترة المقبلة، مع اقتراب موسم العروة الصيفية والإنتاج الكبير.

أسعار الخضروات اليوم

واستعرض أسعار الخضروات اليوم؛ إذ يتراوح سعر الطماطم بين 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطس بين 3.5 إلى 6.5 جنيه، والكوسة 9 إلى 13 جنيها، فيما يتراوح سعر البصل بين 9 إلى 15 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء ما بين 14 و24 جنيها، بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيها.

وتابع بأن سعر الخيار البلدي يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 12 إلى 15 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 9 إلى 13 جنيها، ويتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، والثوم ما بين 5 إلى 8 جنيهات.