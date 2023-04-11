 الجامعة اليابانية: نستهدف معالجة التحديات والمشكلات في قطاع الصناعة

صرح الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن تقديم برنامج بكالوريوس الكيمياء في معهد العلوم الاساسية والتطبيقية بالجامعة يستهدف تعزيز المفاهيم الأساسية للكيمياء وربطها بالعديد من التطبيقات وتسخير كافة الادوات من اجل البحث لمعالجة التحديات والمشكلات الهندسية والكيميائية على نطاق صناعي، موضحا أن البرنامج لإعداد خريجين يتمتعون بمهارات ومعرفة وقدرة بحثية معززة لإجراء دراسات عليا أو بحوث ابتكارية وتطويرية في مجالات الكيمياء المختلفة.

رئيس الجامعة: الابتكار يعزز الإنتاج في جميع مجالات الإنتاج

ومن جانبه أوضح الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم، وفقاً لبيان صادر عن الجامعة، أن الدراسة في هذا البرنامج تعتمد على التوازن بين الجوانب النظرية والعلمية والتطبيقية ويتم التدريس على أساس المزج بين أسلوب المحاضرات والتعليم النشط من قبل الطلاب بالإضافة إلى العمل المخبري في مختبرات مجهزة بأعلى مستويات التكنولوجيا المتطورة مع مراعاة قوانين وتعليمات السلامة العامة، حيث يكتسب الدارس معرفة جيدة بأساسيات علم الكيمياء والقدرة على تطبيق العديد من التجارب المعملية المتقدمة وتكوين فرق عمل متميزة بالإضافة إلى القدرة على تحليل البيانات المتحصل عليها بطرق علمية دقيقة لثقل الخبرات المعملية للدارس للمساعدة في بناء الكوادر اللازمة في مجال الكيمياء.

ويشرف على الدراسة اساتذة أكفاء ويتم تدريب الطلاب في المختبرات وتدوين سجلات عن اداء كل طالب بانتظام.

تطوير العمليات الكيميائية الأساسية المستخدمة في الصناعة

من جانبه أضاف الدكتور محمد مختار عميد معهد العلوم الاساسية والتطبيقية بالجامعة أن البرنامج يؤسس لدراسة تطوير وتحسين ومراقبة العمليات الكيميائية الأساسية المستخدمة في الصناعة لتحويل المواد الخام والمنتجات التجارية المفيدة للمجتمع.

كما يوفر المهارات الفنية والإدارية في التنمية الصناعية والإدارة ، ويمكن للطلاب التعلم واكتساب الخبرة لتمكينهم من استخدام المعرفة في مختلف المجالات الصناعية والقطاعات العامة مثل التكنولوجيا الحيوية، والعمل في مختبرات ضبط الجودة، المراقبة أو الإشراف البيئي والعمل في وزارات الطاقة والبترول والثروة المعدنية، والعمل في وزارات الصناعة والكهرباء والعمل في الكثير من المجالات الصناعية ومنها صناعات الادوية، إنتاج الأسمدة ، البلاستيك، الورق ،النفط والبترول، النسيج، الأصباغ والدهانات ،مستحضرات التجميل، الإسمنت، الزجاج، تنقية المياه.