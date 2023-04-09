الفنان وليد فواز: التحضير لمسلسل الكتيبة 101 كان شاقا

أعرب الفنان وليد فواز، عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذى حققه مسلسله الجديد «الكتيبة 101»، الذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم.

وليد فواز: قابلنا العديد من الضباط

وأوضح «فواز»، في تصريحات لـ«الوطن»: «أن العمل على مسلسل الكتيبة 101، أخذ وقتا طويلا، والتحضير لشخصية أبو أسامة كان شاق»، مؤكدًا أن الجميع في العمل قدموا كل ما في وسعهم من أجل أن يخرج العمل بشكل أفضل.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة آسر ياسين وعمرو يوسف

وأكد أن الأعمال الوطنية لابد من تقديمها بشكل مستمر، من أجل إعلاء الروح الوطنية وإبراز البطولات التي يقدمها الجنود ورجال الشرطة.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوي، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.