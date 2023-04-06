وليد فواز: لم أقلق من تقديم شخصية الإرهابي أبو أسامة في الكتيبة 101

عبر الفنان وليد فواز عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الكتيبة 101 للمخرج محمد سلامة، المعروض حاليا خلال سباق الدراما الرمضانية 2023، حيث يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية أبو أسامة أحد قادة التنظيم الإرهابي في سيناء، وكشف أن الجمهور سوف يزداد كرهه للشخصية بصورة أكبر بعد عرض الحلقات المقبلة من المسلسل.

وليد فواز: لم أقلق من كره الجمهور للإرهابي

وأكد فواز أنه لم يكن قلقا من تقديم شخصية الإرهابي وكره الجمهور لها في مسلسل الكتيبة 101، قائلا في تصريحات لـ«الوطن»: «في السابق لم يكن حكمي على الأشياء صحيحا فكنت أرفض أدوار الشر بسبب خوفي من أن يكرهني المشاهدين، ولكن مع متابعة المشهد وجدت أدوارا رفضها وقدمها زملاء آخرون واكتشفت أن الدور الشرير قد يحقق نجاحا غير متوقع، ومن هنا بدأت وجهة نظري وتقييمي للأمور الفنية يختلف».

وليد فواز: كل عناصر الكتيبة 101 شجعتني على المشاركة به

وعن الذي شجعه للمشاركته في مسلسل الكتيبة 101، قال وليد فواز: «كنت أرغب في المشاركة في عمل يسلط الضوء على بطولات الجيش المصري، ولأسباب كانت تتعلق بسفري وتضارب المواعيد لم أتمكن من المشاركة في مشاريع سابقة».

وأضاف فواز: «في الكتيبة 101 تجمعت كل العناصر بداية من وجود مخرج متميز كنت أرغب في العمل معه في فترة طويلة وهو محمد سلامة، بالإضافة إلى المؤلف إياد صالح وفريق العمل الذي يضم مجموعة من الفنانين المميزين».