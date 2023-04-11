القليوبية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيدي القيامة والفطر

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات المهمة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

وبدأ محافظ القليوبية الاجتماع بالتهنئة بالمناسبات والأعياد الإسلامية والمسيحية والقومية.

غرف طوارئ وعمليات خلال الأعياد

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء، بضرورة إقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بالأعياد وعيد الفطر المبارك، لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الأزمات بالمحافظة بشكل فوري، والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية.

رفع درجات الإستعداد والاهتمام بنظافة كافة المناطق

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الإستعداد والإهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، والتنسيق مع مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق، لرفع درجات الإستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك، ورفع أي مخلفات وتكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها.

المراقبة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالمنافذ

واستكمل المحافظ توجيهاته بتكليف إدارات التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق، للتأكد من توافر السلع بالمنافذ والمحال التجارية، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية، ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الاحتفال بالأعياد والعمل على متابعة حصة المحافظة من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة والتأكد من وفرتها.