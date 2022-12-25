ضبط أسلحة نارية وذخائر و700 كيلو جرام بانجو بشمال سيناء

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة الحسنة، مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، بحوزته «700 كيلو جرام لمخدر البانجو- 2 بندقية آلية- 3 خزينة- عدد من الطلقات لذات العيار- الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة- مبلغ مالى».

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، التي تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «7.000.000 سبعة ملايين جنيه» تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.