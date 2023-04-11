إصابة شخص صدمته دراجة نارية أمام مبنى محافظة بورسعيد

أصيب محام، في السبعين من عمره، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمته دراجة نارية مسرعة وهو يعبر الشارع أمام مبنى محافظة بورسعيد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

وتلقت مديرية أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد استقبال مستشفى السلام ببورسعيد لشخص يدعى محمود محمود البلتاجي، 70 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وجروح متفرقة بالجسم.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة، أن دراجة نارية كانت تسير بسرعة جنونية وصدمت الشخص أثناء عبوره شارع 23 يوليو أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، وتبين من هويته أنه يعمل محام، وتم التحفظ على الدراجة النارية وسائقها.

ويجري رجال الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.