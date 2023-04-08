إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بطريق «بورسعيد - الإسماعيلية»

أصيب شخصين اثنين مساء اليوم في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق بورسعيد الإسماعيلية أمام قرية حوض بدران يسبب السرعة الزائدة وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقت مديرية أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلى مستشفى محور 30 يونيو جنوب بورسعيد عن طريق سيارة الإسعاف خاطر حسين حلمي 50 سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وفاطمة محمد سليمان 42 سنة بكدمة بالرأس وسحجات متفرقة بالجسم .

إجراء التحريات الأولية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن دراجة نارية دراجة نارية انقلبت أمام قرية حوض بدران بطريق بورسعيد الإسماعيلية بسبب السرعة الزائدة، ويجري رجال الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الدراجة النارية ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.