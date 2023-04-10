إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 شباب اليوم الاثنين إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «مصر ـ أسوان» الزراعي أمام مدخل قرية باروط بدائرة مركز بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

حادث سير في مدخل قرية باروط

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية باروط، أسفر عن إصابة 3 شباب، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين

وبالانتقال والفحص تبين إصابة بلال رجب سيد 19 عامًا، باشتباه كسر بالقدم اليسرى مع اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالرحمن محمد حسن 20 عامًا، بسحجات وكدمات، ومحمود رمضان حمزة 22 عامًا، بسحجات وكدمات.