تحصين أكثر من 500 ألف رأس ماشية ضد الأمراض في الشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

تكثيف حملات تحصين الماشية في الشرقية

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

تحصين الماشية ضد الأمراض

وفي هذا الإطار، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 4 مارس 2033، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال خمس أسابيع من الحملة بتحصين 514 ألفا و406 رؤوس ماشية، ما بين تحصين 260 ألفا و553 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و253 ألفا و853 ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 9262 رأس ماشية.