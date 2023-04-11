مصطفى حسني عبر قناة الناس: هرمونات السعادة «جائزة طبيعة» للإنجازات

قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إنّ هناك مجتمعات انقرض فيها رفض المحرمات، لذلك يجب مجالسة الأشخاص الذين يبتعدون عن فعل الخطأ ويسعون لنيل رضا الله عز وجل عنهم ويتقونه، مشيرًا إلى أنّ كثرة ضغوط الحياة والمشكلات التي يتعرض لها الإنسان يوميًا تجعله يلجأ إلى الترويح عن النفس السهل «أي الخاطئ أو المُحرم» الذين لا يوجد به معاناة أو ثمن يُدفع.

الإنسان يحاول رفع هرمونات السعادة

وأضاف «حسني»، خلال برنامجه «رميم» المذاع على قناة الناس، أنّ الإنسان يحاول رفع هرمونات السعادة لديه عند زيادة هرمون الكورتيزول «الخاص بالتوتر» في جسمه، مشيرًا إلى أنّ هرمونات السعادة يطلق عليها الجائزة الطبيعة كون الإنسان يحصل عليها عند تحقيقه للإنجازات.

اتباع المُحرمات يشبه «الزوحليقة»

وأشار إلى أنّ اتباع المُحرمات وارتكاب الخطأ يشبه «الزوحليقة»، فبمجرد ارتكاب الإنسان لخطأ واحد والدخول في دوامة المُحرمات ينجرف وراء هذه المحرمات حتى يصل لمرحلة إدمان ارتكاب الأخطاء وفعل المحرمات، وبالتالي ينهار الاتزان النفسي، موجهًا المشاهدين بالابتعاد عن ارتكاب المعاصي وفعل المُحرمات لإعادة الاتزان النفسي مرة أخرى.