السجن المؤبد لـ4 أشخاص سرقوا «توك توك» بالإكراه في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، 4 متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بسرقة مركبة «توك توك» بالإكراه من شخص في الطريق العام بدائرة مركز أخميم.

سرقة «توك توك» بالإكراه

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من رئيس المباحث، يفيد ورود بلاغ من المجني عليه، حيث طلب المتهمون «ص.ح» و«م.ع»، و«م.و» و«م.ع» من المجني عليه «م.و»، توصيلهم إلى أحد الأماكن، وفي الطريق العام قاموا بتهديده بسلاح ناري فرد روسي وسلاح أبيض، واستولوا منه على المركبة وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.