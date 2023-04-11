وزيرة البيئة تشهد توقيع مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ اليوم

تشهد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، فعاليات احتفالية توقيع مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر TFSC Eygpt، بالمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة» في الفسطاط.

جهاز شئون البيئة

ويشارك في الاحتفالية، الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية ماتيو فاسور، وكليمنس فيدال دي لا بلاش المدير القطري لمصر للوكالة الفرنسية للتنمية، وإيلودي مونتاجود، نائب المدير القطري لمصر بالوكالة الفرنسية للتنمية.