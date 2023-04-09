وزير البيئة: منظومة المخلفات الجديدة تستغرق من 10 إلى 15 سنة

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الجهود المبذولة من الحكومة متكاملة من أجل منظومة المخلفات، مشيرة إلى وضع الوزارة آلية إرشادية للجمع وتدوير المخلفات ونظافة الشوارع؛ لتكون أمام بصر المحليات عند الطرح، وعقد محافظة القاهرة في هذا الصدد تتضمن مؤشرات يمكن في ضوئه المحاسبة.

28 مدفنا و89 محطة وسيطة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لنظر طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب طارق نصير، و20 عضوا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائري، بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية، وتقليل الهدر والنفايات.

وقالت ياسمين فؤاد، إنّ إنشاء أول مدفن استغرقت سنة ونصف، لكن حاليا لدينا 28 مدفنا و89 محطة وسيطة، والجهود المحققة علي أرض الواقع تكن موجودة منذ 5 سنوات، لكننا لم ننتهِ بعد، حيث تستغرق منظومة المخلفات من 10 إلى 15 سنة للانتهاء منها تمامًا.

مصانع معالجة وتدوير المخلفات

وأشارت وزيرة البيئة، إلى مصانع معالجة وتدوير المخلفات التي أنشأتها الحكومة، مؤكدة أنّ الحكومة لن تستمر في إنشاء هذه المصانع لتبدأ في الطرح للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، مدعمًا ببيئة تشريعية ومناخ داعم، حيث كان لا بد من أن تقدم الحكومة «موديل» على حد وصفها من خلال إنشائها للمصانع، فضلًا عن تهيئة البيئة التشريعية وإنشاء المدافن والمحطات الوسيطة.

وتعقيبا عن تساؤل النائب أكمل نجاتي عن تفعيل «العلامة الخضراء»، أوضحت ياسمين فؤاد، أنّه لم يتم تفعيلها بعد حيث يتعلق بالأمر اشتراطات تعنى بها وزارة التجارة والصناعة، إلا أنّه تمّ العمل على خط موازي ممثلا في إطلاق موقع إلكتروني يتضمن كل المنتجات صديقة البيئة.

ونوهت فؤاد بالجهود المبذولة في المخلفات الإلكترونية، من خلال تأهيل شركات إعادة تدوير هذا النوع من المخالفات، فضلا عن إطلاق أبلكيشن داعم بحيث يحصل المواطن على قسائم شراء مقابل مخلفاته الإلكترونية.