مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. هل تنتقم صافية من الجنرال الفرنسي؟

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل سره الباتع، اختطاف حامد الذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني، الجنرال الفرنسي بيلو من القلعة لـ حصن المقاومة، بمساعدة شباب القرية بعد أن وضعوا خطة ذكية لاقتحام القلعة واختطاف الجنرال الفرنسي ونجحوا في تنفيذها.

مسلسل سره الباتع الحلقة 20

وتضمنت الحلقة 20 أحداث مسلسل سره الباتع علم نابليون بونابرت بأمر خطف حامد، وأهالي القرية، للجنرال الفرنسي بيلو، الأمر الذي أغضبه وجعله يرسل مجموعة من الجنود الفرنسيين ليحاصروا القرية بأهلها.

أحداث مسلسل سره الباتع

وأخذ حامد، الجنرال بيلو إلى صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، حتى تأخذ ثأر والدها الشيخ سليم بعد أن قتله الجنرال، ولكن منعهم الشيخ يحيي، بعد تدخله، لأن الجنرال أسير والأسرى لهم كامل الحقوق ولا يمكن قتلهم.

موعد عرض مسلسل سره الباتع

ويعرض مسلسل سره الباتع على قناة on دراما الساعة 6:15 مساء، وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن.