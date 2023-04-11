مسلسل سره الباتع الحلقة 20.. أحمد فهمي يبكي بسبب ريم مصطفى

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 20، تطورات جديدة على مستوى العلاقة بين الثنائي حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي فى الحقبة الزمنية الحالية، وسارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى.

مسلسل سره الباتع الحلقة 20

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 20، ظهرت سارة وهي مكتئبة وتبكي بحرقة وتتحدث مع والدتها عن غضبها من حامد التى كانت تحبه، وصدمتها فيه وأنها بالرغم من كل هذا لا زالت تحبه بشدة.

وظهر حامد على الجانب الآخر، وهو يبكي ومتأثر بشدة بسبب خلافه من سارة وغضبها منه، وظل يتذكر الموقف الذي تسبب في إغضابها وعدم مسامحتها له، ولكن قرر حامد أن يذهب إلى سارة ويحاول مصالحتها مجددا.

سارة تصالح حامد

وبالفعل ذهب حامد إلى منزل سارة وأخبرها أنه لا يستطيع العيش بدونها، وتأثرت سارة بحديثه واحتضنته وسامحا بعضهما البعض.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم أحمد فهمي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.