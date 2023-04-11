مسلسل سره الباتع الحلقة 20.. أحمد السعدني يحقق أمنية حنان مطاوع

نجح حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني في الحقبة الزمنية الخاصة بالحملة الفرنسية، في تحقيق أمنية صافية وتجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، ضمن أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 20.

مسلسل سره الباتع الحلقة 20

وشهد مسلسل سره الباتع الحلقة 20، نجاح حامد في اختطاف الجنرال الفرنسي وخروجه من قلعة الفرنسيين، وذهب به إلى مقر المقاومة من شباب القرية، وبهذا فقد حقق أمنية صافية بالأخذ بثأر أبيها الشيخ سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، بيديها من الاحتلال الفرنسي.

الجنرال يقع في الأسر

وبالفعل فرحت صافية للغاية بما فعله حامد، وتحمست وأمسكت بالبندقية لتأخذ ثأر والدها من الجنرال الفرنسي، ولكن هنا تدخل الشيخ يحيى الذي يجسد شخصيته الفنان مفيد عاشور، وأخبر حامد وصافية أنه لا يجوز القصاص لأن الجنرال أصبح أسيرًا وله حقوق ولا يجوز قتله، ولذلك امتنعت صافية عن قتله.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك في بطولته، عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد السعدني وأحمد فهمي وحنان مطاوع وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.