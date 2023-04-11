موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم، يشغل محركات بحث كثير من محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع الذي يعرض على شاشة قناة الحياة خلال السباق الرمضاني 2023، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تقدمها قناة الحياة هذا العام، وهو مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن.

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم يأتي في الساعة 12 صباحا، والإعادة الساعة الثامنة صباحا، ويمكن متابعة قناة الحياة عبر التردد الآتي:

التردد: 12206

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أحداث من سره الباتع

وموعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة الحياة اليوم يستكمل أحداث المسلسل بعد التصاعد الأخير الذي حدث بعد خطف حامد الذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني، ومجموعة من شباب القرية، الجنرال الفرنسي بيلو، وتقديمه إلى صافية، التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، لتأخذ بثارها، الأمر الذي أغضب نابليون بونابرت، فأرسل مجموعة كبيرة من الجنود الفرنسيين لحصار حامد وأهالي القرية.