مسلسل سره الباتع الحلقة 20.. حصار أحمد السعدني وأهالي القرية

تصاعدت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 20 بعد اختطاف حامد الذ يمثل دور الفنان أحمد السعدني للجنرال الفرنسي بيلو من القلعة إلى حصن المقاومة بمساعدة شباب من القرية بعد وضع خطة ذكية لاقتجام القلعة واختطاف الجنرال الفرنسي وبالفعل نجحوا في ذلك.

مسلسل سره الباتع الحلقة 20

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 20 علم نابليون بونابرت بأمر خطف حامد وأهالي القرية بخطف الجنرال الفرنسي بيلو، الأمر الذي أغضبه كثيرا وجعله يرسل مجموعة كبيرة من الجنود الفرنسيين ليحاصروا القرية بأهلها .

أحداث مسلسل سره الباتع

وفي سياق متصل، أخذ حامد الجنرال بيلو إلى صافية التي تمثل دورها الفنانة حنان مطاوع حتى تأخذ بثأر والدها الشيخ سليم الذي قتله الجنرال، ولكن يتدخل الشيخ يحيي الذي يجسد شخصيته الفنان مفيد فوزي ويمنعهم من ذلك، لأن الجنرال يعتبر أسير لديهم والأسرى لهم كامل الحقوق ولا يمكن قتلهم.

ويعرض مسلسل سره الباتع على قناة أون دراما الساعة السادسة والربع مساء، وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن.