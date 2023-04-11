فصل نفسي من بطاقة التموين.. خدمة متاحة على مصر الرقمية

خدمة فصل نفسي من بطاقة التموين من الخدمات التي تتيحها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحاملي البطاقة سواء عبر بوابة مصر الرقمية أو في مكاتب التموين، سواء لإتمام الإضافة على بطاقة تموينية أخرى أو لاستخراج بطاقة تموين منفصلة، شرط توافر سببا للفصل من بطاقة الأسرة.

خطوات فصل نفسي من بطاقة التموين

ويوجد عدة خطوات لإتمام خدمة فصل نفسي من بطاقة التموين، والمتاحة ضمن خدمة الفصل الاجتماعي عبر بوابة مصر الرقمية من بين خدمات التموين المفعلة عليها، من خلال اتباع عدة شروط وخطوات كالتالي التالي:

1 - يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

2- يجب أن يكون المواطن عضوا في البطاقة وليس رب الأسرة، لأن رب الأسرة لا يمكن فصله.

3 - يعقب ذلك الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

4- تتبع طلب الفصل وتدوين البيانات الشخصية حتى يتم إتمام الطلب من هنــا.

فئات مسموح لها الفصل من بطاقة التموين

وتمنح وزارة التموين بعض الفئات أحقية الفصل من بطاقة التموين لبطاقة أخرى، شرط توافر أسباب اجتماعية مثل الطلاق أو الزواج، إذ تشمل الفئات المسموح لها ما يلي.

1- الزوجة شرط استخراج قسيمة طلاق مميكنة لإتمام الفصل الاجتماعي من بطاقة زوجها.

2- الفتاة حال زواجها شرط استخراج قسيمة زواج مميكنة لإتمام فصلها من بطاقة والدها وإضافتها على بطاقة تموين زوجها، شرط أن يكون زوجها مقيدا على بطاقة تموين أسرته وفصل نفسه أولا.