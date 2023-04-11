«التموين»: دعم الفرد على البطاقة 50 جنيها.. ولا توجد زيادة جديدة

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية عدم صحة ما يتردد بشأن زيادة دعم الفرد في التموين من 50 جنيها إلى 75 جنيها، موضحة أن كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة مع عدم إصدار أية قرارات جديدة بشأن حصة الفرد في البطاقة.

دعم الفرد في التموين

وأضافت المصادر في تصريح لـ «الوطن»، أن دعم الفرد في التموين ثابت للبطاقة التي يصل عدد أفرادها 4 أفراد، يحصل كل فرد منهم على 50 جنيها دعما شهريا و5 أرغفة عيش يوميا، فيما يأخذ الفرد الخامس على دعم 25 جنيها في البطاقات التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أفرادها.

ونوهت المصادر بأن الحكومة تهتم بالفئات الأولى بالرعاية والأسر المستحقة والتي أقرت لهم زيادة التموين الاستثنائية على التموين لمدة 10 أشهر وبدء صرفها في سبتمبر الماضي ويستمر الصرف حتى شهر يونيه المقبل بقيمة 100 جنيه للأسرة المستحقة.

دعم بطاقة التموين

وتختلف قيمة الدعم التمويني الثابت من بطاقة إلى أخرى وفقا لعدد الأفراد المدرجة عليها، ويبلغ الدعم كالتالي:

بطاقة التموين فرد واحد

تحصل على سلع تموينية بقيمة 50 جنيها شهريا، و5 أرغفة خبز يوميا.

بطاقة التموين فردين

تحصل على سلع تموينية بقيمة 100 جنيها شهريا، و10 أرغفة خبز يوميا.

بطاقة التموين 3 أفراد

تحصل على سلع تموينية بقيمة 150 جنيها شهريا، و15 رغيف خبز يوميا.

بطاقة التموين 4 أفراد

تحصل على سلع تموينية بقيمة 200 جنيها شهريا، و20 رغيف خبز يوميا.

بطاقة التموين 5 أفراد

تحصل على سلع تموينية بقيمة 225 جنيها شهريا، و25 رغيف خبز يوميا.

بطاقة التموين 6 أفراد

تحصل على سلع تموينية بقيمة 250 جنيها شهريا، و30 رغيف خبز يوميا.