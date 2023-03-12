«التموين» تتيح خدمة الفصل الاجتماعي للزوجة من بطاقة أسرتها وضمها لزوجها

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة خدمة الفصل الاجتماعي للزوجة من بطاقة التموين الخاصة بأسرتها من أجل ضمها على بطاقة زوجها، للتمكن من صرف الخبز المستحق لها يوميا بعدد 5 أرغفة عيش بلدي، مع صرف السلع التموينية المستحقة لها بقيمة 50 جنيها شهريا.

خطوات الفصل الاجتماعي للزوجة من بطاقة التموين

وتتيح وزارة التموين، لأصحاب البطاقات التموينية خدمة الفصل الاجتماعي للزوجة إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية من خلال اتباع عدة خطوات تشمل التالي:

1 - يتصفح بوابة مصر الرقمية للتموين من هنا.

2- اختيار خدمة الفصل الاجتماعي.

3- يجب أن يكون المواطن عضوا في البطاقة وليس رب الأسرة، لأن رب الأسرة لا يمكن فصله.

4 - يعقب ذلك الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

5- اتباع خطوات طلب الفصل وتدوين البيانات الشخصية حتى إتمام الطلب من هنا.

وتعتبر خدمة فصل الزوجة من بطاقة تموين والدها من أجل إضافتها على بطاقة زوجها، لها شرطا أساسيا وهي أن تكون الزوجة من بين الأفراد المقيدة على منظومة الدعم التمويني وتحصل على تموين شهري على بطاقة أسرتها، وأن يكون زوجها حاملًا لبطاقة تموين باسمه من أجل أن يتم ضمها على بطاقته.

خدمات إلكترونية متاحة أمام أصحاب البطاقات التموينية

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من الخدمات التموينية المتاحة إلكترونيا دون الذهاب للمكاتب التموينية، وهي كالتالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.