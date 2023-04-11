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موعد عرض الحلقة 20 من مسلسل حضرة العمدة

كتب:

مريم جاد
09:36 ص | الثلاثاء 11 أبريل 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

يريد الكثير من متابعي مسلسل حضرة العمدة معرفة مواعيد عرض المسلسل الحلقة 20، خاصة بعد عرض أحداث الحلقة السابقة، لذلك نستعرض لكم مواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

تأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

جرى تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل في رمضان 2023، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، وكذلك الساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.

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بقلم مريم جاد