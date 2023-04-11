القبض على 44 متهما بحيازة أسلحة في أسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتي مركز شرطة الفتح، وقسم شرطة أسيوط الجديدة، وأسفرت جهودها عن ضبط 52 قطعة سلاح ناري عبارة عن (13 بندقية آلية –15 بندقية خرطوش- 2 طبنجة– 22 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهما لـ18 منهم معلومات جنائية).

وجرى ضبط 10 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة (11 متهما لـ6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 639 حكما قضائيا.