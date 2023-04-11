رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

القبض على 44 متهما بحيازة أسلحة في أسيوط

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
01:02 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتي مركز شرطة الفتح، وقسم شرطة أسيوط الجديدة، وأسفرت جهودها عن ضبط 52 قطعة سلاح ناري عبارة عن (13 بندقية آلية –15 بندقية خرطوش- 2 طبنجة– 22 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهما لـ18 منهم معلومات جنائية).

وجرى ضبط 10 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة (11 متهما لـ6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 639 حكما قضائيا.

اقرأ المزيد:

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات التفتيش والمراقبة على الأسواق قبل الأعياد

محافظ أسيوط يشارك في حفل إفطار 1500 من مزارعي مبادرة «ازرع»

صلاة العيد الساعة كام في محافظة أسيوط؟.. استعدادات على قدم وساق

رئيس جامعة أسيوط: القرية الأولمبية مدينة رياضة متكاملة تقدم أنشطة متنوعة

رفع درجة الاستعداد في أسيوط لمواجهة الطقس السيئ
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار