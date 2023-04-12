تعرف على موعد إفطار اليوم الـ21 من شهر رمضان 2023

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد وتوقيتات الصلاة لليوم الـ21 من شهر رمضان 2023، الموافق 12 أبريل، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد ووفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وكذلك عدد ساعات الصوم، موضحا أن موعد صلاة الفجر الساعة 4:02 صباحا، وموعد صلاة الظهر الساعة 11:56 مساء، وموعد صلاة العصر الساعة 3:30 مساء، وموعد صلاة المغرب 6:20 مساء، وموعد صلاة العشاء الساعة 7:40 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم 21رمضان 2023

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم والبحث العلمي، أن عدد ساعات صيام اليوم الموافق 21 رمضان 2023، و12 أبريل، سيكون 14:38 ساعة، موضحا أن كل المواعيد والأرقام وفقا للحسابات الفلكية المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار المعهد إلى أن عدد أيام شهر مضان 2023، 29 يوما وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد في هذا الشأن، موضحا أن عيد الفطر سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، وصلاة العيد الساعة 5:47 صباحا وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.