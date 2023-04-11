أماكن استخراج كعب العمل ببورسعيد 2023 والأوراق المطلوبة

يبحث المواطنين عن أماكن استخراج كعب العمل بـ محافظة بورسعيد 2023 والأوراق المطلوبة حيث يحتاجون إليها في التقديم للوظائف العامة والخاصة ويتم استخراجها من مكاتب القوى العاملة.

أماكن استخراج كعب العمل بـ محافظة بورسعيد 2023‪

وتقدم «الوطن» هذه الخدمة للقراء لسهولة الوصول إلى أماكن استخراج كعب العمل بـ محافظة بورسعيد 2023، إذ يحتاج المواطنون دائمًا إلى كعب العمل للتقديم في الوظائف في القطاعين العام والخاص، وحددت مديرية القوى العاملة في محافظة بورسعيد الأحمر، عددًا من المكاتب بأحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد وتضم.

مكاتب متعددة الأنشطة

وتوجد مكاتب متعددة الأنشطة في محافظة بورسعيد:

بورفؤاد مساكن الحزب الوطني عمارة 13 شقة 10.

حي الجنوب ديوان عام المديرية.

حي الضواحي مساكن على بن أبي طالب عمارة 7.

حي الشرق شارع الجمهورية وعبد المنعم.

الاستثمار ومقره جمعية مستثمري بورسعيد (داخل المنطقة الحرة العامة)

مكاتب القوي العاملة ذو نشاطين ( تفتيش وعلاقات

وهي

حى العرب ذو نشاطين ( تفتيش وعلاقات ) ديوان عام المديرية

الزهور ديوان عام المديرية

حي المناخ ديوان عام المديرية

الزهور تشغيل مطور بمساكن عمر بن عبد العزيز ع30 ب شقة 1

حي العرب شارع نهضة مصر القنال الداخلي عمارة 4 أ

حي المناخ مساكن عمر بن الخطاب عمارة 5 شقة 3

الجنوب السلامة والصحة المهنية ديوان عام المديرية

بور فؤاد مساكن الحزب الوطني بور فؤاد عمارة 13

حي العرب ديوان عام المديرية 3735627

الزهـور شارع عمر بن عبدالعزيز عمارة 30 ب شقة 1

حي المناخ شارع عمر بن عبدالعزيز عمارة 30 ب شقة 1

الضواحي مساكن الطاقة الشمسية

حي الشرق شارع الشهيد الجيار عمارة 1 شقة 2

ومقرها ديوان عام المديرية

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل

حددت وزارة القوي العاملة الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل وهي: «صورة البطاقة الشخصية

وصورة شهادة المؤهلات

والرقم التأميني

شهادة خبرة إن وجدت

مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتبة

الموقف من التجنيد للذكور

شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخصصز