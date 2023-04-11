أماكن استخراج كعب العمل بالأقصر 2023 والأوراق المطلوبة.. 7 مكاتب

أماكن استخراج كعب العمل بالأقصر 2023 والأوراق المطلوبة، تهم كثير من المواطنين، خاصة المقبلين على العمل، أو الذين يتقدمون إلى وظيفة حكومية أو خاصة، باعتبار أن هذا المستند من مسوغات التعيين.

أماكن استخراج كعب العمل بالأقصر 2023 والأوراق المطلوبة

أماكن استخراج كعب العمل بالأقصر 2023 والأوراق المطلوبة، تنشرها «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، بحسب ما أعلنته مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، عبر موقعها الإلكتروني.

وتوجد 7 مكاتب للقوى العاملة داخل محافظة الأقصر، وهي:

- مكتب تشغيل الأقصر في شارع النزهة شرق السكة الحديد.

- مكتب تشغيل البياضية، في البياضية قرية رواج.

- مكتب تشغيل الطود، في الطود بمساكن الأسر.

- مكتب تشغيل القرنة، في القرنة السيول، بجوار مدرسة الشهيد سيد زكريا.

- مكتب تشغيل أرمنت، في أرمنت الوابورات بشارع الجنين.

- مكتب تشغيل إسنا، في إسنا بشارع الجنينة.

- مكتب تشغيل الزينية، في الزينية قبلي، في منطقة الصيادين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل بالأقصر 2023

أما عن الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل، بحسب ما أعلنته مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، فتضمنت حضور الشخص بصفته، ومعه بطاقة الرقم القومي تكون سارية، وشهادة المؤهل الدراسي وصورة ضوئية منها، والرقم التأميني، وأصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه، وشهادة خبرة إن وجدت، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة في حال العمل في غير التخصص الدراسي.