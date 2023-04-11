اماكن استخراج كعب العمل بـ البحر الأحمر 2023 والأوراق المطلوبة

يبحث الراغبون في الالتحاق بالوظائف عن أماكن استخراج كعب العمل بـ البحر الأحمر، وخصصت وزارة القوى العاملة عددًا من الأماكن لتوفير كعب العمل سواء لحملة المؤهلات أو غير الحاملين لها في محافظة البحر الأحمر.

أماكن استخراج كعب العمل بـ البحر الأحمر2023‪

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أماكن استخراج كعب العمل بـ البحر الأحمر 2023 والأوراق المطلوبة، إذ يحتاج المواطنون دائمًا إلى كعب العمل للتقديم في الوظائف في القطاعين العام والخاص، وحددت مديرية القوى العاملة في البحر الأحمر، عدد 6 مكاتب بمدن المحافظة.

وأفاد مسؤلو القوى العاملة بالبحر الأحمر، أنّ أماكن استخراج كعب العمل بـ البحر الأحمر، هي 6 مكاتب: مكتب رأس غارب ومكتب الغردقة ومكتب سفاجا ومكتب القصير ومكتب مرسي علم ومكتب حلايب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل

وأشار مسؤلو القوي العاملة بالبحر الأحمر، إلى أنّ الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل هي: «صورة البطاقة الشخصية وصورة شهادة المؤهلات والرقم التأميني وشهادة خبرة إن وجدت ومستند يفيد الإقامة لدائرة المكتبة والموقف من التجنيد للذكور وشهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخصص».