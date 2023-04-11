أماكن استخراج كعب العمل بقنا 2023 والأوراق المطلوبة.. 10 مكاتب في 9 مدن

تغطي مكاتب العمل التابعة مديرية القوى العاملة في محافظة كل مدن المحافظة، ويبحث المواطنين في محافظة قنا، أماكن استخراج كعب العمل بقنا 2023 ، والأوراق المطلوبة لذلك ، حيث يوجد في المحافظة 10 مكاتب في تسعة مدن يقدمون الخدمات لتوفير كعب العمل لحملة المؤهلات اوغير حملة المؤهلات.

أماكن استخراج كعب العمل بـقنا 2023

وبحسب مديرية القوى العاملة في محافظة قنا، أماكن استخراج كعب العمل بقنا 2023 كالآتي:

- مكتب العمل في مدينة قنا ، موجود في، الكنوز وسط البلد, قنا امام المعهد العالى للخدمة الاجتماعية.

- مكتب العمل في غرب مدينة قنا.

- مكتب العمل في قوص في المدينة.

- مكتب العمل بمدينة قفط.

- مكتب العمل بمدينة نقادة، شارع الشيخ حسن نقادة، بجوار ادارة التضامن الاجتماعى.

- مكتب العمل في مدينة دشنا ، شارع مصر اسوان دشنا، بجوار مسجد السادات.

- مكتب العمل في مدينة الوقف،شارع بورسعيد الوقف، بجوار البنك الزراعى المصرى.

- مكتب العمل بمدينة نجع حمادي ،شارع الترعة الضمرانية نجع حمادي.

- مكتب العمل في مدينة فرشوط،شارع الجمهورية – الدور 3 فرشوط.

- مكتب العمل في مدينة أبوتشت في دائرة المدينة.

الاوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل في قنا

وحددت مديرية القوى العاملة في قنا، الاوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل في المكاتب العشرة التي خصصتها في مدن المحافظة.

- صورة البطاقة الشخصية والإطلاع علي الاصل.

- صورة شهادة المؤهل والإطلاع علي الاصل

- الرقم التأميني

- شهادة خبرة إن وجدت.

- مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

- شهادة موقف التجنيد للذكور.

- شهادة قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخصص وذلك لحملة مؤهل

الأوراق المطلوبة لغير الحاصلين علي مؤهل

- رخصة مزاولة المهنة للمهن الواجب لها.

- شهادة صحية وإيصال استلام.

استخراج كعب العمل إلكترونيا

وخصصت ووزارة القوى العاملة والهجرة في مصر موقعا إلكترونيا لاستخراج كعب العمل من خلال الرابط هنــا.