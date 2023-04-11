أماكن استخراج كعب العمل بسوهاج 2023 والأوراق المطلوبة، يتطلع الكثير من المواطنين خاصة من المقبلين على العمل، أو التقديم إلى وظيفة سواء حكومية أو خاصة، داخل المحافظات من بينها محافظة سوهاج، إلى معرفتها.

أماكن استخراج كعب العمل بسوهاج 2023 والأوراق المطلوبة

أماكن استخراج كعب العمل بسوهاج 2023 والأوراق المطلوبة، تنشرها «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، بحسب ما أعلنته مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، عبر موقعها الإلكتروني.

ويوجد 12 مكتبًا للقوى العاملة داخل محافظة سوهاج، وفيما يلي بعضها:

- مكتب القوى العاملة في مركز طما

- مكتب القوى العاملة في مركز طهطا

- مكتب القوى العاملة في مركز المراغة

- مكتب القوى العاملة في مركز سوهاج

- مكتب القوى العاملة في مركز جهينة

- مكتب القوى العاملة في سوهاج

- مكتب القوى العاملة في مركز المنشأة

- مكتب القوى العاملة في مركز العسيرات

- مكتب القوى العاملة في مركز جرجا

- مكتب القوى العاملة في مركز البلينا

- مكتب القوى العاملة في مركز دار السلام

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل بسوهاج 2023

أما عن الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل، بحسب ما أعلنته مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، جاءت كالآتي:

لا بد من حضور الشخص بصفته، وبطاقة الرقم القومي تكون سارية، وشهادة المؤهل الدراسي وصورة ضوئية منها، والرقم التأميني، أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه، شهادة خبرة إن وجدت، شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة في حال العمل في غير التخصص الدراسي.

استخراج كعب العمل أون لاين

كما أتاحت وزارة القوى العاملة والهجرة، رابطًا إلكترونيًا، لتقديم عدة خدمات من بينها استخراج كعب العمل، من هنا، والاختيار من ضمن الخدمات المتاحة، وملء البيانات المطلوبة، وبعد استيفائها يمكن استلامها بعد إتمام الخطوات بشكل صحيح من أقرب مكتب تابع لك، في اليوم التالي.