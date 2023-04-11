«البيئة»: تكلفة مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ 50 مليون دولار

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن أنّ توقيع مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر TFSC Eygpt، يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المناخ 2050، ويهدف المشروع لدعم ملف تغير المناخ.

تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ

وقالت وزيرة البيئة لـ«الوطن»، إنّ قيمة مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، تبلغ نحو 50 مليون دولار، لافتة إلى أنّ فكرة المشروع قائمة على مساعدة البنوك الوطنية في مصر لإقراض وتنفيذ مشروعات خاصة بتغير المناخ، في مجالات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة والطاقة غير المتجددة.

جهاز شئون البيئة

وجاء ذلك خلال احتفالية وزارة البيئة بتوقيع مشروع «تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر TFSC Eygpt»، بحضور الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وماتيو فاسور، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، المدير القطري لمصر، الوكالة الفرنسية للتنمية، وإيلودي مونتاجود، نائب المدير القطري لمصر بالوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم، في المركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة».