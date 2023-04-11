وزيرة البيئة: منحة تحويل الأنظمة المالية تستهدف مساعدة صغار المستثمرين

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المنحة التي تم توقيعها اليوم ضمن مشروع «تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر TFSC Eygpt»، بمثابة دعم فني قيمته مليون ونصف يورو، دعما لوزارة البيئة من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي.

مساعدة صغار المستثمرين

وأضافت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن منحة مشروع «تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ فى مصر»، تستهدف مساعدة صغار المستثمرين في صياغة أفكارهم الخاصة بتغير المناخ.

وتابعت وزيرة البيئة: «بذلك سيتم توفير فرص عمل، وتشبيك لصغار المستثمرين في البنوك أو المشروعات، من خلال تقليل المخاطر الإئتمانية أو المخاطر الخاصة بتغير المناخ، بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين للحصول على التمويل، من قبل البنوك الوطنية».

تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ

وجاء ذلك خلال احتفالية وزارة البيئة بتوقيع مشروع «تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر TFSC Egypt»، اليوم الثلاثاء بالمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة».