معلومات عن كتاب مستقبل الثقافة في مصر لـ طه حسين.. ورد ذكره بمسلسل عملة نادرة

كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» للدكتور طه حسين ورد ذكره على لسان أحد أبطال مسلسل «عملة نادرة» من بطولة النجمة نيللي كريم، باعتباره أحد أبرز الكتب التي تقدم توصيفا للحالة المصرية، وتطرح الحلول للكثير من مشكلاتها الثقافية الاجتماعية وخاصة في مجال التعليم، لذلك نقدم أبرز المعلومات عن الكتاب في التقرير التالي:

كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» تأليف الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، وصدر الكتاب لأول مرة في عام 1938.

يتناول الكتاب أفكار الدكتور طه حسين حول التعليم والثقافة المشكلات والحلول، وعلاقة مصر بالماضي والحضارات المجاورة ومن بينها الحضارة اليونانية والإسلامية والأوربية وعلاقة مصر بالأشقاء العرب، ومن أبرز الفصول التي يشتمل عليها.

موضوعات كتاب «مستقبل الثقافة في مصر»

واختار الدكتور طه حسين عناوين فصول الكتاب بعناية وهي: «مذاهبنا القديمة في التعليم وأخذ الأوروبيين عنها، تقصير مصر في الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة، لا خطر من الاتصال القوي بأوروبا على شخصيتنا، مادية الحضارة وروحية الشرق وحضارته، الإيمان بمهمة التعليم والشعور بخطره وقدسيته، ماذا يُعلَّم في المدارس العامة، والتعليم الأوليُّ ركنٌ أساسيٌّ من أركان الديمقراطية، مهمة التعليم الأولي أخطر من محو الأمية، مشكلات التعليم العام، ازدحام المدارس بالتلاميذ يضعف العناية بهم، حُقوق المُعلم والثقة به».

وكذلك يحتوي الكتاب على موضوعات تناقش وجوه إصلاح التعليم، والمناهج والكتب التعليمية المقررة، مشكلات التعليم الخاصة، وطرق تدريس اللغة العربية واللغات الأجنبية في مراحل التعليم المختلفة، وكم لغةً أجنبية يجب أن يتعلمها التلميذ.

مسلسل عملة نادرة

أما مسلسل «عملة نادرة»، من بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من الفنانين منهم جمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، وجومانا مراد، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.