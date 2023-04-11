هشام عزمي: تزايد أعداد المتقدمين من الأقاليم لجائزة المبدع الصغير 2023

أكد الدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، أن هناك تزايدا ملحوظا في أعداد المتسابقين الذين تقدموا لجائزة المبدع الصغير 2023 من أبناء الأقاليم، جاء ذلك على هامش إعلان أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير في دورتها الثالثة 2023، التي تنظمها وزارة الثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس.

أسيوط أعلى المحافظات في المشاركة بجائزة الدولة للمبدع الصغير

ورصد أعداد المتقدمين للدورة الثالثة من جائزة المبدع الصغير 2023 من جميع محافظات مصر، وجاءت كالتالي بالترتيب حسب أعداد المتقدمين على النحو التالي: أسيوط (3446)، الوادي الجديد (747)، الجيزة (732)، القاهرة (679)، الإسكندرية (653)، بورسعيد (379)، الدقهلية (339)، القليوبية (282).

البحيرة (272)، دمياط (230)، الغربية (226)، المنيا (225)، الشرقية (196)، الفيوم (190)، سوهاج (184)، بنى سويف (164)، الإسماعيلية (139)، قنا (160).

أسوان (114)، البحر الأحمر (121)، المنوفية (138)، شمال سيناء (88)، كفر الشيخ (159)، السويس (80)، جنوب سيناء (77)، مطروح (40)، الأقصر (24).

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أكدت خلال المؤتمر الصحفي، أن الوزارة تجهز لحفل ضخم بحضور الفائزين الـ 32 بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دروتها الثالثة 2023، وسيتم الإعلان عن موعد الحفل بعد عيد الفطر المبارك.