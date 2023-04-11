32 فائزا بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2023.. اعرف الأسماء

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة الدولة للمبدع الصغير 2023 بفروعها المختلفة، والتي تقام تحت رعاية انتصار السيسى قرينة الرئيس، وذلك في مؤتمر صحفي، وجاءت الأسماء كالتالي:

جائزة الدولة للمبدع الصغير

اسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغيرلعام 2023م:

1 جمانة سامح محمد سالم عبد الحي

القصة الأولى شمال سيناء.

2 زينب شريف رضوان عبد الحميد حسن

القصة الأولى كفر الشيخ.

3 أنطونيوس أسعد عيد أسعد مسعد

القصة الثانية المنيا.

4 طارق على إبراهيم إسماعيل الحوفي

القصة الثانية القاهرة.

5 على محمد عبد الحليم أحمد عوض

الشعر الأولى دمياط.

6 يحيى محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف السيد

الشعر الأولى بور سعيد.

7 ندى السيد السيد عبد الهادي الطنطاوي

الشعر الثانية الدقهلية.

8 يحيى عايد عباس فرغلي

الشعر الثانية الشرقية.

9 أحمد الحسين أحمد محمد فهمي عمارة

التأليف المسرحي الأولى القاهرة.

10 أيوان هاني زكريا إبراهيم إسماعيل علي

التأليف المسرحي الأولى الجيزة.

11 شمس أحمد سيد سليمان

التأليف المسرحي الثانية بني سويف.

12 على أيمن على خميس بيصار

التأليف المسرحي الثانية الإسكندرية

13 جنى سامح محمد الخالد سليمان عبد الدايم

الرسم الأولى القاهرة.

14 شهد عمرو نبيل جمعة توفيق سلطان

الرسم الأولى بور سعيد.

15 حسام الدين أحمد محمد أحمد سالم

الرسم الثانية الإسكندرية.

16 فيروز شريف حسين محمد إبراهيم البشلاوي

الرسم الثانية القاهرة.

17 سما عبد الله أسامة عبد العال أحمد

العزف (كمان) الأولى الجيزة.

18 مازن محمد علاء الدين سعد زغلول محمد

العزف (بيانو) الأولى الجيزة.

19 طارق أشرف حنفي حسن

العزف (كمان) الثانية الجيزة.

20 نور محمد عبد الفتاح إبراهيم محمود

العزف (كمان) الثانية الجيزة.

21 ساندرا عماد منير عطية غطاس

الغناء الأولى القاهرة.

22 عمر مراد سامي أبو المحاسن عبد المعطى

الغناء الأولى الغربية.

23 أحمد محمود إبراهيم محمد قاسم

الغناء الثانية القاهرة.

24 ملك محمد فتحى عبد الحميد محمود

الغناء الثانية إسماعيلية.

25 عهد عمرو عادل محمد خطاب

الابتكارات العلمية الأولى الإسكندرية.

26 كاراس أشرف منير حكيم غبريال

الابتكارات العلمية الأولى الدقهلية.

27 سما وائل سعد عبد الرسول بكر

الابتكارات العلمية الثانية الإسكندرية.

28 يوسف محمود محمود حسن

الابتكارات العلمية الثانية بني سويف.

29 عمر مصطفى نشأت سيد محمد

التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأولى الإسكندرية.

30 معاذ عادل على عبد الجواد رمضان

التطبيقات والمواقع الإلكترونية الأولى البحيرة.

31 شيماء محمد أحمد عبد السيد عبد العال

التطبيقات والمواقع الإلكترونية الثانية الإسكندرية.

32 يوسف أحمد منصور جمعة فرج

التطبيقات والمواقع الإلكترونية الثانية الإسكندرية.