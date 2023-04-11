وزير الخارجية: نسعى للاستفادة من مخرجات COP27 لخفض درجة حرارة الأرض

قال الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ من يمثل مصر داخل المنظمات الدولية يمثل اليونان، والعكس صحيح، وهو ما سنستمر عليه، إذ إنّها سمة من سمات العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين»، متابعًا أنّ مجالات التعاون التي نسعى إليها في هذه المرحلة مرتبطة بالربط الكهربائي بين مصر واليونان، ومن خلال اليونان إلى القارة الأوربية.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني: «نعمل على الاستفادة من الزخم الذي تولد من مؤتمر تغير المناخ cop27 الذي عُقد في مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في إطار الحفاظ على انخفاض درجة حرارة الكوكب، إلى جانب الحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة».

واشار إلى أنّ ما تستطيع مصر توفيره من خلال الطاقة الشمسية، يؤكد الامتزاج والاعتماد المتبادل بين الطرفين، مشيرًا إلى أنّ منتدى غاز شرق المتوسط وما يوفره من تنوع لمصادر الطاقة، يعد من المجالات المهمة في إطار العلاقة بين البلدين.