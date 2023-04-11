أحد مصممي ديكور «تحت الوصاية»: واجهة المحلات والدهانات تحاكي الواقع

تدور أحداث مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، في منطقة عزبة البرج، حول سيدة تضطر إلى العمل في مهنة الصيد على مركب زوجها بعد وفاته حتى تتمكن من رعاية بيتها وطفليها، وتمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا.

استعدادات كبيرة شهدتها منطقة عزبة البرج وميناء دمياط لبناء الديكورات اللازمة للعمل الدرامي الرمضاني «تحت الوصاية» انطلقت قبل عدة أشهر قبل بدء التصوير، شملت بناء أماكن تظهر خلال الأحداث ودهانات بعض السفن التي تظهر خلال حلقات المسلسل.

دراسة معالم الإسكندرية ودمياط

قبل بدء تصميم ديكورات المسلسل، حرص مصممو الديكور والمهندسين المنفذين له على دراسة طبيعة الأماكن التي تظهر خلال الأحداث، منها الإسكندرية ودمياط والقصير، حتى يتمكنوا من تصميم ديكورات تحاكي الواقع الحقيقي لتلك الأماكن الساحلية، يقول المهندس رامي معاطي، أحد مصممي ديكورات مسلسل تحت الوصاية في بداية حديثه لـ«الوطن».

خامات تحاكي الواقع في المناطق الساحلية

بعد دراسة فريق العمل لكل معالم الأماكن الساحلية التي تدور حولها أحداث مسلسل «تحت الوصاية» تم وضع التصميمات المناسبة وبعد الاستقرار على الشكل النهائي تم البدء في تنفيذها مع مراعاة استخدام المواد الخام التي تحاكي معالم تلك المناطق في الحقيقة، «كان لازم نحافظ على شكل الخامات اللي استخدمناها راعينا شكل الرطوبة على حيطان البيوت وتآكل خشب واجهات المحلات زي المناطق الساحلية القريبة من البحر»، بحسب وصف معاطي.

حتى الدهانات التي استخدمها فريق العمل لدهان المركب التي تعمل عليها «منى زكي» أو شخصية «حنان» كما تدور أحداث المسلسل، لجأوا إلى اختيار خامات دهانات تحاكي الدهانات المستخدمة في طلاء المراكب في الحقيقة، وبحسب قول المهندس رامي معاطي «كل حاجة استخدماناها زي ماهي في الواقع عشان يطلع الشكل النهائي واقعي ومنطقي ويقنع المشاهدين».

دهانات المركب تحاكي الحقيقة

أما عن المركب الخاصة بشخصية «حنان» والتي تدور حولها أحداث المسلسل، أوضح «معاطي» أنها كانت مركب موجودة بالفعل في ميناء دمياط ولم يتم بناء مركب مخصوص، وعند لجوء البطلة إلى تغيير معالم المركب كما ظهر في أحداث حلقات المسلسل، راعوا استخدام دهانات بنفس جودة الدهانات المستخدمة في طلاء المراكب والسفن.

ويروي المهندس رامي معاطي في حديثه عن ديكورات مسلسل تحت الوصاية، أنه جرى بناء القهوة التي تدور بها بعض مشاهد المسلسل ويجلس عليها الصيادون بالمنطقة، وأيضا جرى بناء محل السمك الذي يظهر خلال الحلقات، «واجهة القهوة والمحل باين فيها الرطوبة من البحر زي ما بيكون في حقيقة المحلات والأماكن اللي على البحر»، بحسب تعبيره.

مسلسل تحت الوصاية، إشراف فني وديكور محمد عطية، ومهندس الديكور التنفيذي شريف الماحي، وقسم تصميم الديكور يشمل كل من: رامي معاطي، ماجي محب، أحمد عبدالفتاح، محمد صقر، شروق أشرف، زين أبو السعادات، أحمد عبدالخالق، رضوى عادل.