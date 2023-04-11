منى زكي تواجه عقبات في مسلسل تحت الوصاية.. تهمة وطرد وصعوبة في بيع السمك

تلعب الفنانة منى زكي دور الأم التي لا تنتهي من مشكلة حتى تقع في أخرى، في مسلسل تحت الوصاية، وتجسد شخصية «حنان» في المسلسل الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني، التي تنجح في أول رحلة صيد لها، لكنها بعد كل الصعوبات التي واجهتها، تلقى صعوبات أكبر.

منى زكي مسلسل تحت الوصاية

تجد منى زكي في مسلسل تحت الوصاية في الحلقات الأولى منه عقبات متعددة، وفي كل مرة تنجح في تخطيها، كانت أولها الهروب من الإسكندرية إلى دمياط، وبعدما نجحت أخيرًا في تغيير ملامح المركب تجد نفسها في قضية لا تعلم عنها شيئا، ويبحث عنها شقيق زوجها بكل الطرق لاسترجاع المركب.

على الجانب الآخر في مسلسل تحت الوصاية يلعب الممثل عمر شريف دورًا مهماً، إذ يؤدي دور الطفل ياسين ابن منى زكي في تحت الوصاية، الذي يرعى شقيقته الصغيرة ويلقى الكثير من الإشادات من رواد التواصل الاجتماعي.

مسلسل تحت الوصاية

تواصل منى زكي في تحت الوصاية تحديها للمشاكل، كانت أولها السخرية من كونها أنثى «ريّس» لمركب صيد، حيث رفض البحارة في قهوة الصيادين مساعدتها، لكنها تحايلت ووافق أحد الموجودين الخروج معها ومعه 4 رجال منهم أشخاص سيئي الخُلق، لكنها كذبت عليهم بأنّ المركب تعود إلى زوجها وهو مسافر وسيلحق بها، فضلا عن صعوبة بيع السمك الذي اصطادته.

أما «صالح» شقيق زوجها فهو الآخر يتابعها ورفع عليها قضية سرقة، حتى دله أحد رجاله على سفر «سناء» شقيقتها وكان على مقربة من الوصول إليها، لكن منى زكي بحيلة ذكية استطاعت كشف وجوده، وذلك من خلال جعل أختها تتصل على زوجها وتطلب منه أنه يحدثه للتفاوض، ومع ظهور صوت الهاتف استطاعت أن تعرف بوجوده في القطار.

بعد الهروب من شقيق زوج «حنان» استطاعت «سناء» أو مها نصار الوصول إلى شقيقتها، لكنها لم ترتح من السفر والجلوس مع أبناء شقيقتها حتى طردهم صاحب الشقة من البيت بسبب تأخر منى زكي عليه بصورة بطاقتها التي طلبها للعقد، لتعود إلى الحيرة مرة أخرى.