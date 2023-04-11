مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5.. منى زكي تعكس واقع الأسرة

احداث مهمة تبدأ في الظهور تباعا، ومع تسليط الضوء عليها أكثر يزداد الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5، وهو بطولة منى زكي التي تجسّد شخصية «حنان» الأرملة التي رفضت العيش تحت رحمة أهل زوجها المتوفي، لتأخذ حقها منهم وتفر بعيدا عنهم، وفي دمياط بلاد الصيادين التي اتخذتها ملجأً جديدا لم تسلم أيضا وتواجهها الكثير من العقبات.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5، ذلك السؤال المتكرر ومحل اهتمام الكثير من الناس، بعد ما انتهت الحلقات الأولى، وخلال المسلسل تعكس منى زكي في دور «حنان» واقع الكثير من الأسر، والمعاناة التي تتعرض إليها المرأة المعيلة، وقضايا أخرى خاصة بالمرأة، ما تسبب في التأثير ولمس قلوب المشاهدين، إذ بدأت قبل التتر برسالة وداع مؤثرة لزوجها المتوفى في مقبرته.

ومع بداية كل حلقة يسترجع المخرج لقطات من ماضيها، وقبل بداية كل حلقة يعرض المخرج جزءًا مهما في حياتها، لتوضيح عدد من الرسائل المهمة والقضايا التي تخص المرأة منها في قانون ولاية أو وصاية الجد في وجود الأم ووفاة الأب.

وعن مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية يُعرض على شبكة «DMC»، في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحا، و2:15 مساء وعلى DMC دراما في تمام الساعة 10:45 مساء.

تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصایة

أما عن تردد القناة الناقلة لمسلسل تحت الوصاية الحلقة 5، الذي يقدم قصة جديدة لأرملة تبحث عن حق أطفالها بعد موت زوجها، هو تردد شبكة «DMc» التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ومعها نخبة من الممثلين الكبار والوجوه الشابة منهم الفنان دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

قصة مسلسل تحت الوصاية

تدور أحداث قصة مسلسل تحت الوصاية الحلقة 5 بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، عن أرملة قررت كسر خوفها من أسرة زوجها الذين أخذوا حق أبنائها غصبا، وأخذ مركب زوجها والسفر بها بعيدا، ثم تغيير هويتها وكذلك معالم المركب خوفا من العودة إليهم مرة أخرى.