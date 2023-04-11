المساجد المسموح بها صلاة التهجد في محافظة الإسكندرية.. اعرف الأماكن

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أسماء المساجد المسموح بها صلاة التهجد في محافظة الإسكندرية والبالغ عددها 589 مسجدا، وذلك بالتزامن مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

المساجد المسموح بها صلاة التهجد في محافظة الإسكندرية

وتعد مساجد وسط المدينة أكثر مساجد الإسكندرية استقبالا للمواطنين في صلوات التهجد، حيث يوجد ميدان المساجد الشهير الذي يضم مسجد المرسى أبو العباس في منطقة بحري، بالإضافة إلى عدد كبير من المساجد الأخرى.

وفي نطاق محطة الرمل يوجد مسجد القائد إبراهيم، أحد أشهر مساجد صلوات التهجد خلال شهر رمضان، والذي يقبل عليه المصلون من كافة المناطق المحيطة به بشكل كبير.

كما تشتهر مساجد سيدي جابر وسيدي بشر والبوصيري في شهر رمضان كونها المساجد التي تستقبل عددا كبيرا من المصلين في مختلف أنحاء المدينة الساحلية.

أسماء مساجد الإسكندرية الشهيرة

علاوة على ما سبق فهناك مساجد أخرى شهيرة كالتالي:

- مسجد الشوربجي

- مسجد الشيخ إبراهيم

- مسجد الشيخ الشاطبي

- مسجد العطارين

- مسجد الحديد والصلب

- مسجد المواساة

- مسجد النبي دانيال

مساجد صلاة التهجد في محافظة الإسكندرية

وبحسب مديرية أوقاف الإسكندرية، فإن المساجد المسموح بها صلاة التهجد في محافظة الإسكندرية بلغ عددها 589 مسجدا.

ما هي صلاة التهجد؟

وتعد صلاة التهجد صلاة تطوعية يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء والتراويح ويستمر إلى آخر الليل، إلا أن أفضل وقت لصلاة التهجد هو ثلث الليل الأخير.