ماذا تفعل عند فقدان بطاقة التموين؟.. 15 يوما على إصدار الجديدة

ماذا تفعل عند فقدان بطاقة التموين؟ من أكثر الأسئلة شيوعا بين أصحاب البطاقات التموينية ممن يفقدوا بطاقاتهم التموينية، إذ أقرت وزارة التموين تسهيلات جديدة للمواطنين لإصدار بدل تالف بطاقة التموين، وذلك من خلال مكاتب التموين والخدمة المطورة المنتشرة على مستوى المحافظات، بالنسبة للمواطنين الحاملين لبطاقات التموين ممن تلفت بطاقاتهم أو فُقدت.

ماذا تفعل عند فقدان بطاقة التموين؟

وتعتبر الخطوة الأولى اللازم اتباعها عند فقدان بطاقة التموين، التوجه لمكتب التموين التابع له البطاقة في الحيز السكني، وتقديم طلب استخراج بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، والذي يستغرق مدة من أسبوع إلى 15 يوما، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة أو صاحب البطاقة التموينية إن وجدت.

خطوات استحراج بدل بطاقة التموين من مصر الرقمية

وتوفر وزارة التموين خدمة إصدار بدل فاقد من بوابة مصر الرقمية، وتشمل خطوات الاستخراج على التالي:

1– الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2– الضغط على أيقونة التموين.

3– اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

4– كتابة بيانات البطاقة التموينية والتي تشمل على (الاسم – رقم البطاقة التموينية – عدد الأفراد – المحافظة – المديرية – الإدارة التموينية – مكتب التموين).

5– الموافقة على الشروط والأحكام.

6– اختيار طريقة الاستلام إما (الشحن إلى عنوان الأسرة – أو الاستلام من أقرب مكتب تموين).

7– في حال اختيار خدمة الشحن إلى عنوان الأسرة يجرى اختيار طريقة الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية.

8– تدوين بيانات البطاقة الائتمانية ويشترط أن تكون سارية.

9- الضغط على أيقونة سدد الآن.

10- استلام كارت البطاقة خلال 15 يوما.