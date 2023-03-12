ضوابط تشغيل محلات ومحطات تبخير الفاكهة والخضار وفق قانون المحال

حدد قانون المحال العامة الضوابط الخاصة بتشغيل محلات ومحطات تبخير الفاكهة والخضروات حيث يجب توافر عدة اشتراطات من بينها ما يلي:

اشتراطات ترخيص محلات التبخير للفاكهة والخضار

- إجراء التجهيزات المناسبة لحماية المنتجات من التلوث بالأتربة أو من المستهلك أي مصدر تلوث آخر أثناء عملية التبخير عن طريق تغليف المنتجات أو أي شكل من أشكال التغطية المناسبة.

- استخدام المواد المصرح بها من وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

- التخزين السليم والآمن للكيماويات المستخدمة في عمليات التبخير في مخازن جيدة التهوية

- تخصيص غرفة التبخير، لا تتصل بباقي الغرف ولها باب يغلق بإحكام.

- تزويد أماكن التبخير بمداخن مستوفاة للاشتراطات العامة، ومجهزة بصمام لغلقها أثناء عملية التبخير وفتحها بعد الانتهاء لطرد الغاز المتبقي.

تصميم أنظمة التهوية

- العمل على تصميم أنظمة التهوية والتكييف وتركيبها على النحو الذي لا يؤدي إلى تلوث الغذاء، أو الأسطح الملامسة للغذاء أو المعدات أو الأواني أو الأدوات ومنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف

- توفير درجة حرارة مناسبة للمنتجات المبردة في درجة حرارة لاتزيد عن -5 مئوية والمجمدة في درجة حرارة لاتزيد عن -18 مئوية .

- حظر تخزين المواد السامة أو المبيدات الحشرية من أي نوع كانت سائلة أو غير سائلة بالمخازن التي يخزن بها الأغذية

- توفير الأدوات والتجهيزات الضرورية للمحافظة على سلامة المنتج وفق طبيعة النشاط مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع.

عرض منتجات جاهزة

- لا يسمح للمحل بتعبئة المواد الغذائية ويقوم ببيع وعرض منتجات غذائية جاهزة ويمكن أن يتم لها عمليات إعداد دون أي عمليات تسوية للمنتجات الغذائية، وفي حالة الجمع بين أكثر من نشاط غذائي داخل نفس المنشأة يتم تطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بالنشاط الأكثر خطورة بالمحلات.