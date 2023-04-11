التنمية المحلية تعلن رفع درجة الاستعداد بالمحافظات قبل شم النسيم والأعياد

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق و المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة حتي بعد عيد الفطر المبارك، خاصة المنتجات التي يقبل عليها المواطنون في الأعياد من اللحوم والدواجن والأسماك، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية للتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات والتيسير على المواطنين .

تكثيف الحملات الرقابية

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة، و المتابعة المستمرة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين ومواجهة المخلفات.

جولات ميدانية للتأكد من توافر كافة الخدمات

وطلب اللواء هشام آمنة من المحافظين القيام بجولات ميدانية للتأكد من توافر كافة الخدمات خاصة مع توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال فترة الإجازات، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن للعمل على راحتهم، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

التصدي بحزم لتعديات البناء

وأشار «آمنة»، إلى إلغاء الإجازات للقيادات المحلية في كافة المرافق الخدمية بالمحافظات مؤكداً ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمتابعة والتصدي بحزم لأى محاولات للتعدي على أراضي وأملاك الدولة أو الأراضي الزراعية والبناء المخالف والمرور الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملهم خلال فترة الإجازات والتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضي وقوات إنفاذ القانون ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات أو متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

ووجه وزير التنمية المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالي وسلامة وصحة المواطنين، ورفع أي اشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية.

وأشار إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

التفاعل مع بلاغات المواطنين

وطالب وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية بالاستجابة السريعة لشكاوى أو بلاغات المواطنين خلال إجازات الأعياد القادمة من أي ظواهر سلبية تواجههم خلال إجازة العيد التي اعلنتها الدولة، مطالباً كذلك بالقيام بحملات على المواقف والساحات بالمحافظات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة لمنع استغلال المواطنين من بعض السائقين المخالفين.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال فترة الإجازات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي طوارئ، كما تتلقى الوزارة أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة «صوتك مسموع»، من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 و فاكس رقم 33374892