جداول امتحانات النقل والإعدادية بالقليوبية 2023.. تبدأ 6 مايو

أعلنت محافظة القليوبية اعتماد الخريطة الزمنية وجداول امتحانات صفوف النقل بكافة المراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي والشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخط العربي ومدارس ذوي الهم والتربية الخاصة التي تنطلق في مطلع مايو المقبل

«الوطن» تستعرض الخريطة الزمنية وجدول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية آخر العام، التي تنطلق 6 مايو المقبل لكافة الصفوف والمراحل وفق الخريطة الزمنية التي أعدتها مديرية التربية والتعليم وجرى اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية

موعد أنطلاق امتحانات آخر العام النقل والإعدادية بالقليوبية

وأوضح بيان محافظة القليوبية، أن موعد انطلاق امتحانات أخر العام النقل والإعدادية آخر العام 2023 سيكون في 6 مايو المقبل وفق الخريطة الزمنية للامتحانات حيث تنطلق الامتحانات وفق الجداول المعدة وتستمر حتى نهاية امتحانات الشهادة الإعدادية في 24 مايو المقبل

خريطة امتحانات آخر العام النقل والإعدادية بالقليوبية

أوضحت الخريطة الزمنية لامتحانات القليوبية أخر العام 2023 القليوبية للصفوف النقل والشهادة الإعدادية كالتالي :

الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي السبت 6 مايو حتى الأحد 7 مايو يومان.

الصف الرابع والخامس الابتدائي عام - مجتمعي - صم - مكفوفين 6 مايو حتى 9 مايو المقبل 4 أيام.

الصف السادس الابتدائي ( عام - مجتمعي - مكفوفين ) 10 مايو حتى 14 مايو المقبل 4 أيام.

الصف السادس والسابع الابتدائي ضم 6 مايو وحتي 9 مايو المقبل 4 أيام.

الصف الثامن الابتدائي صم 10 مايو حتي 14 مايو المقبل 4 أيام.

النقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي 6 مايو حتي 14 مايو 8 أيام

النقل الأول والثاني الإعدادي المكفوفين - الصم - المهني الاثنين 8 مايو حتى 13 مايو المقبل 6 أيام.

شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 من 18 مايو حتى 24 مايو المقبل 6 أيام.

شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني الإعدادية المهنية 18 مايو حتى 24 مايو المقبل 6 أيام

شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين من 18 حتى 24 مايو المقبل 6 أيام

النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي من 7 مايو حتى 17 مايو المقبل 10 أيام

النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من 6 مايو حتى 14 مايو المقبل 8 أيام

النقل الأول والثاني الثانوي للصم من 6 مايو إلى 13 مايو المقبل 7 أيام

النقل والتخصص للخط العربي من 6 مايو حتى 16 مايو المقبل 10 أيام

من ناحيته وجه الواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية سماخ إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالتأكيد على الإستعدادات لإمتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات العامة وتوفير كل ما يلزم لإعداد اللجان لراحة الطلاب والتأكيد على مراجعة كافة أعمال لجان الإمتحانات ومراجعة أعداد المدرسين وعمال النظافة أثناء إمتحانات نهاية العام