ضبط 450 كيلو أسماك فاسدة في حملات تموينية مكبرة بكفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات تموينية، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة والرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من من قوائم أسعار بيع السلع، وتوفير السلع الغذائية، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، والجودة الملائمة.

حملات تموينية مكبرة

وقاد أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري، وإدارة التموين، والإدارة الصحية بسيدى سالم، وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وضبط ومصادرة 450 كيلو أسماك مملحة للتغيير في الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية، وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وتمكنت الحملات من تحرير 5 محاضر متنوعة.

حملات رقابية على المخابز

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة على المخابز، وتنفيذ حملة رقابية ومتابعة حملة المخابز، وتم ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة، والوزن، وانعدام النظافة، والاشتراطات الصحية والقانونية، وتمكنت الحملة من تحرير 5 محاضر متنوعة عبارة عن «نقص وزن، ونظافة، وخبز غير مطابق للمواصفات».

كما تابع أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، المحال العامة والتجارية، والأسواق، بالتعاون مع حماية المستهلك إدارتي التموين، والطب البيطري، مستهدفاً الاشتراطات الصحية، والإعلان عن الأسعار، والشهادات الصحية، والأغذية المتغيرة في خواصها الطبيعية، والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط منظومة إحكام الرقابة على المحلات التجارية، وتوافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

محافظ كفر الشيخ: الحملات على الأسواق والمحلات مستمرة

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع المخالفين من التجار، وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع مستمرة، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيراً إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، لافتاً أنه يتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والبيئة.