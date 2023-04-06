ضبط 154 طن سلع تموينية وغذائية غير صالحة في حملات موسعة بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، تحرير 2776 قضية تموينية لمنشآت مخالفه خلال شهر قامت محافظة الجيزة بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين بتوجيه سلسله من الحملات التموينية على المخازن السلعية والمحال العامة المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين.

وأطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على نتائج الحملات خلال شهر والتي أسفرت عن ضبط 154 طن سلع غذائية وتموينية بغرض الاحتكار أو حجب البيع أو مدعمة من قبل الدولة بحوزة مخالفين بإجمالي 2776 قضية تموينية في إطار جهود التصدي لجشع بعض التجار والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين خاصة ما يشهده شهر رمضان الكريم من أقبال كثيف على الأسواق.

ضبط 60 طن من السلع الغذائية الأساسية

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في بيان، أنه تم ضبط 60 طنا من السلع الغذائية الأساسية داخل محال غير مستوفية الاشتراطات الصحية وجمعيها غير صالحة للاستهلاك الأدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية ضمت الضبطية «أرز - دقيق - سكر - سمن - زبدة - مخبوزات - عسل - مقطعات دواجن - مخللات - زبادي - هريسة شطة - شيكولاته - لانشون - برجر - طحينة - صلصة - خل تفاح - كاجو - بسكويت - زيت زيتون - قمر الدين - زبدة فول سوداني - نشأ - كسر جبنة رومي - مكسبات طعم- كبدة - مكرونة - لحوم مستوردة».

140 قضية عدم حمل شهادة صحية

وأضاف اللواء أحمد راشد أنه في مجال المطاحن والمخابز أسفرت الحملات عن تحرير 4 قضية تجميع واستيلاء علي دقيق بلدي مدعم بإجمالي 9 أطنان و140 قضية عدم حمل شهادة صحية و700 قضية تموينية لإنتاج خبز غير مطابق للوزن و276 قضية إدارة مخبز بدون ترخيص والتلاعب في المواصفات.

وفي مجال حجب السلع الغذائية الأساسية تم ضبط 69 طنا سلع غذائية داخل مخازن بغرض بيعها بأزيد من سعرها الرسمي وتحرير 5 قضايا حيال المخالفين وضمت الضبطية «أرز - سكر - دقيق - فول - ذرة - مكرونة -سمن».

كما تم ضبط 11 طن سلع وتحرير عدد 3 قضايا تجميع واستيلاء على منتجات تموينية مدعمة من قبل الدولة ضمت" «أرز - سكر - مكرونة»، إلى جانب ضبط طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء.

وفي مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية تم ضبط 23 طن لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك.

وفي مجال المحال العامة تم ضبط عدد 1444 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار وإدارة منشأة بدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر الرسمي.