حملات تموينية لضبط الأسعار في أسواق مطاي ومغاغة بالمنيا

قاد الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، حملة تموينية على المحال التجارية والأسواق بالمدينة، شملت شوارع الجمهورية الشرقي والسلام ومنطقة المنشية بحي شمال المدينة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين، للتفتيش على جميع السلع الغذائية المعروضة للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة وسلامة جميع المواطنين، والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة في المراكز

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتنظيم الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة في المراكز والقرى لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية، بأسعار مخفضة لتلبية كافة احتياجاتهم، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

خلق أسعار تنافسية بين التجار

من جانبه، تفقد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، معرض أهلاً رمضان بالمدينة، وذلك ضمن جهود متابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة، ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين، وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع الأهالي في قرى المركز، مشيرا إلى أن البيع داخل معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية، مؤكدا على استمرار المعارض بكل الوحدات المحلية القروية بالمركز، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لوصول جميع السلع للمواطنين في القرى.

كما قاد رئيس مركز ومدينة مطاي، حملة تموينية على المحال التجارية والمخابز السياحية والمطاعم بالمدينة، بالتعاون مع إدارة تموين مطاي والرقابة التموينية، وأسفرت عن تحرير عدد من محاضر التموينية للمخالفين، حيث أكد رئيس المركز على استمرار الحملات التموينية بصفة يومية بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.