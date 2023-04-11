يعتبر كعب العمل من أهم الأوراق التي يتم التنبيه عليها للتقديم في المصالح الحكومية أو للتعيين في أي شركات قطاع الأعمال أو القطاع الخاص وشركات الاستثمار وهو ما يجعل المواطنين يبحثون يومياً عن أماكن استخرج كعب العمل بالإسماعيلية 2023 والأوراق المطلوبة.

تستعرض «الوطن» أماكن استخراج كعب العمل بالإسماعيلية 2023 والأوراق المطلوبة والرسوم اللازمة لاستخراجه.

أماكن استخراج كعب العمل بالإسماعيلية 2023

ويبلغ عدد أماكن استخراج كعب العمل بالإسماعيلية 2023 نحو 6 مكاتب في المدينة والمراكز لاستخراج كعب العمل 2023 تسهيلًا على أهالي المحافظة.

مكتب العمل مدينة الإسماعيلية بشارع شبين الكوم أمام استاد الإسماعيلية.

مكتب العمل في مركز أبوصوير بجوار مزلقان أبوصوير.

مكتب العمل في القنطرة غرب بجوار الوحدة المحلية.

مكتب العمل في مركز فايد بجوار مركز شرطة فايد.

مكتب العمل بمركز القنطرة شرق بجوار الوحدة المحلية لمركز القنطرة.

مكتب العمل بالتل الكبير بعمارات الأوقاف.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل بالإسماعيلية 2023

ويبحث المواطنون يومياً عن أماكن استخراج كعب العمل في الإسماعيلية والأوراق المطلوبة له وتتضمن الأوراق الآتي:.

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

الموقف من التجنيد للذكور.

ملء الاستمارة.

الرقم التأميني (برنت تأمين).

الرقم القومي.

صورة المؤهل الداراسي.

شهادة الخبرة إن وجدت.

استخراج كعب العمل الإكتروني