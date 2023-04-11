أماكن استخراج كعب العمل بالوادي الجديد 2023 والأوراق المطلوبة تهم كثير من المواطنين، خاصة أولئك المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، سواء حكومية أو خاصة، باعتباره من اهم المسوغات المطلوب تقديمها.

أماكن استخراج كعب العمل الوادي الجديد 2023 والأوراق المطلوبة

وتنشر «الوطن»، أماكن استخراج كعب العمل بالوادي الجديد 2023 والأوراق المطلوبة، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها، بحسب ما أعلنته مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، عبر موقعها الإلكتروني، حيث يوجد 15 مكتبًا للقوى العاملة داخل محافظة الوادي الجديد، وهي:

مركز الخارجة

- المكتب الرئيسي شارع عبد المنعم رياض على طريق الداخلة.

- قرية بولاق، في الوحدة المحلية لقري بولاق، بالخارجة.

- مدينة الخارجة شارع الدكتور أحمد فخري.

مركز الداخلة

- المكتب الرئيسي، في مدينة موط.

- قرية القصر، في الوحدة المحلية بالقصر.

- قرية غرب الموهوب، في الوحدة المحلية بغرب الموهوب.

- قرية الراشدة، في الوحدة المحلية لقرى الراشدة.

- قرية القلمون، في الوحدة المحلية لقرى القلمون.

- قرية الجديدة في الوحدة المحلية لقرى الجديدة بالداخلة.

مركز باريس

- باريس، في مركز باريس، بجوار مكتب البريد.

مركز بلاط

- مدينة بلاط، في الوحدة المحلية لمركز بلاط.

مركز الفرافرة

-الفرافرة، في مدينة الفرافرة، بالعمارات السكنية.

منطقة أبو طرطور

- أبو طرطور، في مشروع فوسفات أبو طرطور، بالمبنى الإداري.

منطقة شرق العوينات

- شرق العوينات، في شرق العوينات، بالمبنى الإداري.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل 2023 بالوادي الجديد

ووفقاً لضوابط العمل بوزارة القوى العاملة والتي تجيب عن تساؤل المواطنين حول ما هي الاوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل، بحسب ما أعلنته مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، حيث لا بد من حضور الشخص بصفته، وبطاقة الرقم القومي تكون سارية، وشهادة المؤهل الدراسي وصورة ضوئية منها، والرقم التأميني، أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه، شهادة خبرة إن وجدت، شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة في حال العمل في غير التخصص الدراسي.

استخراج كعب العمل أون لاين

وأتاحت وزارة القوى العاملة والهجرة، رابطًا إلكترونيًا، لتقديم عدة خدمات من بينها استخراج كعب العمل، من هنـــا، والاختيار من ضمن الخدمات المتاحة، وملء البيانات المطلوبة، وبعد استيفائها يمكن استلامها بعد إتمام الخطوات بشكل صحيح من أقرب مكتب تابع لك، وطرح تساؤل عن فائدة كعب العمل للمتقدمين علي وظائف جديدة.